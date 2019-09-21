Salihli'de 44 yıllık tenekeci ustası yılın ahisi seçildi

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Madeni Eşya Sanatkarları Esnaf Odası tarafından düzenlenen ve bu yıl 14'üncüsü gerçekleştirilen Ahilik Kültürü Haftası kutlama programında yılın ahi beratı ödülü 44 yıllık tenekeci ustası Nizamettin Kurt'a verildi. Kurt'a ahi beratını Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam verdi.

Oda hizmet binası önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Madeni Eşya Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Yüksel Hisar, “Ahilik, sanatın, ticaretin ve mesleğin, olgun kişilik, güzel ahlak ve doğrulukla yoğrulduğu, kökleri çok eskilere uzanan bir geleneğimizdir. Ahilik, toplumda yaşayan herkesi birbirine yaklaştıran, kaynaştıran, dost edindiren ve dayanışma kurulmasını sağlayan bir olgudur” dedi. Hisar “Bir bakıma Ahilik orta tabakanın oranca yüksek olduğu bir düzeni kurarken, asıl amaç toplumun top yekûn kalkınmasıdır. Ahilik zenginliğe karşı değil, şımarıklığa, israfa, tembelliğe ve miskinliğe karşıdır. Yani maddi zenginlik, manevi zenginlikle birlikte olmalıdır” diye konuştu.

Tüm ustaların Ahilik haftasını kutlayan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, en büyük sıkıntının çırak ve kalifiyeli elaman sıkıntısı olduğunu değinerek, “En büyük tehlike ustalarımızın yerini dolduracak kimse bulunamayacak” dedi.

Salihli Organize Sanayi Bölgesi 2. etapta 29 fabrikaya yer tahsisinin yapıldığını belirten Kayda, “Bu fabrikalarımız hizmete başladığında, fabrikalar maalesef teknik eleman ve usta bulamayacak. Eğer kalifiyeli eleman ve ustası yetiştirirsek, gelişen ve büyüyen Salihli ekonomimiz daha da güçlenecektir” diye konuştu.

Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ise, “Ahilik Anadolu'nun Türkleşmesi ve bunun yanında İslamlaşmasını sağlayan önemli bir gelenektir. Kültürel geleneklerimizin başında yer alan ahilik ayrıca önemli çakıl taşlarımızdan birisidir” dedi. Sağlam “Çocuklarımızın Matematik ve Türkçesi çok iyi olabilir, ama insani değerleri acaba ne durumdadır. Bunun için çocuklarımıza ve gelecek nesillerimize ahilik kültürü değerlerini öğretmeliyiz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Yılın Ahi Beratı ödülü 44 yıllık teneke ustası Nizamettin Kurt'a verildi. Programda ayrıca yılın kadın girişimcileri, yılın kalfaları, yılın çırakları ile ustalara hizmet şeref belgeleri verilirken, çocukları üniversiteyi kazananlara ise takdir belgesi verildi.

Geleneksel hale getirilen Ahilik Kültürü Haftası'nın 14'üncüsü yemek programı ile son bulurken, programa Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil Aşık ile esnaf odası başkanları ve davetliler katıldı.