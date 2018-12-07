Salihli'de 70 milyonluk büyük umut

Türkiye'de her yıl milyonlarca insanın zenginlik hayalleri kurduğu ve bu yıl büyük ikramiyenin 70 milyon lira olarak belirlendiği Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekiliş biletleri tüm yurtta olduğu gibi Manisa'nın Salihli ilçesinde de satışa çıktı.

Salihli'de 21 yıldan bu yana bilet satarak umut dağıtan Milli Piyango satıcısı Ferhat Özen, herkesi bilet alarak şanslarını denemeye ve hayallerini gerçekleştirmeye davet etti. Özen, büyük ikramiyenin 70 milyon lira olduğu yılbaşı özel biletlerinde tam bilet 70, yarım bilet 35 ve çeyrek biletin ise 17.5 liradan satışa sunulduğunu belirtti. Vatandaşları bilet alırken, seyyar olsun, sabit olsun mutlaka Milli Piyango bayisi olup olmadıklarını bakmasını isteyen Özen, “Piyango bileti satanlarda mutlaka yaka kartları vardır onlara dikkat etsinler. Ayrıca sahte bilet konusunda da vatandaşlarımız çok dikkatli olsun” dedi.

Öte yandan vatandaşlar yılbaşı özel çekilişinde, seyyar ve sabit bayilerden geleneksel olarak basılı Milli Piyango biletlerini alabilecekleri gibi, yurt çapında sayıları 5 bini bulan sayısal loto oyun bayilerindeki makinelerden de yeni nesil biletlerini temin edebileceği öğrenildi.