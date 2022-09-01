Salihli'de adli yıl törenle açıldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen törenle 2022-2023 adli yılı açılışı gerçekleştirildi. Düzenlenen törende Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Manisa Barosu Salihli Temsilcisi Mesut Ceylan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törende daha sonra saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Törenin açılış konuşmasını Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık yaptı. Balık, “Adli ara vermenin ardından yoğun ve yorucu olmasının yanında onurlu bir görev olan yargı görevine bugün itibariyle başlamış bulunmaktayız. Fedakarca gece ve gündüz mefhumu olmaksızın çalışan hakim ve cumhuriyet savcıları olarak bizler, yargının asli unsuru olan ve savunma görevini üstlenen avukat meslektaşlarımızın da katkısıyla bağımsız ve tarafsız bir yargının işleyişini güçlendirme konusunda kararlı olduğumuzu ifade etmek isterim. Yapılan ve yapılması planlanan yargı reformlarını en iyi şekilde uygulayıp hukuk devleti ilkesinin derinleşmesine hukukun üstünlüğüne olan inancın ve böylelikle yargıya olan toplumsal güvenin artmasına hizmet etmek asli görevimiz olacaktır Son yıllarda yargı teşkilatına katılan hakim ve cumhuriyet savcısı arkadaşlarımızla birlikte hiçbir mazeret üretmeksizin hızlı ve etkili bir yargı süreci için çalışacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın” ifadelerini kullandı.

Manisa Barosu Salihli Temsilcilerinden Avukat Mesut Ceylan ise, “Adli yıl açılış törenlerinde yargının, adliyelerin, yargı çalışanlarının, avukatların sorunlarından söz edilir, bu sorunlara çözüm önerileri dile getirilir. Yapılan anketlerde ve yargılamalarda yargıya güvenin az olduğu belirtilmektedir. Türkiye 15 Temmuz 2016'da, bir darbe girişimi yaşadı. Bu olay bir çok alanı olumsuz etkilediği gibi yargıyı da olumsuz etkiledi. 2016 yılında mevcut hakim ve savcıların üçte birine yakını görevlerinden el çektirildi. Hakim ve savcı açığını kapatmak için kısa sürede bir çok hakim ve savcı göreve başlatıldı. Göreve yeni başlayan hakim ve savcıların mesleki tecrübelerinin oluşması zaman almaktadır. Adliyelerde yıllardır tartışılmasına rağmen adli kolluk kurulmamıştır. Ayrıca adliyelerde çalışan personel sayısı yeterli değildir. Alt yapıda önemli eksiklikler vardır. UYAP sisteminde zaman zaman sorunlar çıkmaktadır. Adliye çalışanlarına, hakim, savcı ve avukatlara zaman zaman fiili saldırılan olabilmektedir. Avukatlık asgari ücret tarifesinde avukatlara ödenen CMK ve adli yardım ücretlerinde hiçbir artış yaşanmadı” dedi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törenin ardından 2. program Salihli Adliyesi'nde gerçekleştirildi. Buradaki programa Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Salihli Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Tok, Salihli Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Metin Durmaz, Salihli Adliyesi'nde görevli hakim ve savcılar ile avukatlar katıldı.