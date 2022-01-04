Salihli'de ağaçlar örgü motiflerle süslendi

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Mehmetçik Anadolu Lisesi bahçesinde bulunan ağaçlar, örgü motifleri ile süslendi.

Salihli'nin önde gelen okullarından Mehmetçik Anadolu Lisesi 9., 10. ve 11. sınıf öğrenci ve velileri, örnek bir projeye imza attı. Proje kapsamında örgü öğrenmeyi öğrenen öğrenciler, atık ipleri kullanarak, okul bahçesindeki ağaçları motiflerle hem süsledi, hem de sanat eserine dönüştürdü.

Okul Müdürü Abdülbaki Türken, Okul Görsel Sanatlar Öğretmenleri Rana Şahinoğlu, Nilüfer Yılmaz, Almanca Öğretmeni Sema Şan'ın koordinesinde, Felsefe öğretmeni Ferhan Urfan, Müzik öğretmeni Müge Dağ ile okulumuz hemşiresi Mükerrem Zeytin'in yardımlarıyla gerçekleştirilen proje kapsamında okul ve çevresinin güzelleştirildiğini söyledi. Türken, örgü motifleri ile süslenen ağaçların, görsel şölen oluşturduğunu ve okula değer kattığını sözlerine ekledi.