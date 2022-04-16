Salihli'de AK Parti iftarında müjdeler verildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde, AK Parti İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen iftar sofrası yüzlerce partiliyi buluşturdu.

Demirköprü Barajı Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen programda AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ve Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda tarafından, müjdeler verildi.

Kur'an-ı Kerimin okunup, duaların yapıldığı iftar programında konuşan AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç, “Karanlığa kapalı, aydınlığa açık deyip, perdeyi aralayanlarla biriz beraberiz diyen ak gönüldaşlarımız ile birlikte iftarımız açmak istedik. Katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Salihli'de geride kalan 8 yılda birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda ise, “Projelerimizi Cumhur İttifakı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde hayata geçirip, imzamızı attık. Şimdi sıra Salihli'ye daha büyük imzalara atma vaktidir” dedi.

Yeni proje müjdesi veren Başkan Kayda, “Ramiz Turan Stadını Açık Spor Kompleksine dönüştüreceğiz. Bu projemiz Salihli'ye değer katacaktır. Bu Cumhur İttifakı'nın gücüdür” dedi.

Yıllardır Salihli'nin iktidar ile buluşturan bir belediye olmasını istediklerini belirten AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, “Bu hayalimizi Cumhur İttifakı ile gerçekleştirdik” dedi. İftar yemeğinde Salihli halkına müjdeler veren Bilen, “Salihli'yi ikiye bölen ve şehir trafiğini de olumsuz yönden etkileyen tren yolunu şehir dışına taşıyoruz. Demir yolu hattının şehir dışına taşınması, Salihli'nin önünü açacak. Salihli'ye 20 yılda Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarını kazandırdık. Şimdi sırada 400 yataklı devlet hastanesi var. Salihli Meslek yüksek Okulu bahçesine yapılacak olan ve 650 milyon liraya mal olacak olan Salihli Devlet Hastanesi, bölgemize çok yakışacak” diye konuştu.

İftar programına AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç, MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Fatma Ünlü, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Can Yetiş, MHP Salihli İlçe Teşkilatı Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) Başkanı Hatice Balcı, AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri, AK Parti geçmiş dönem ilçe başkanları ile partililer katıldı.