Salihli'de ‘Aşk-ı Bahar' konseri

Salihli Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'nun verdiği ‘Aşk-ı Bahar' konseri, Türk Sanat Müziğine gönül veren Salihli halkına unutulmaz bir akşam yaşattı.

Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Tiyatro Salonunda seyircilerle buluşan Türk Sanat Müziği Korosu, sunuculuğunu Sezin Kuruşçu'nun yaptığı konserde şef Ersin Ömer Atagöz yönetiminde dillerden düşmeyen şarkıları seslendirerek gönülleri fethetti. ‘Aşk-ı Bahar' konserinde, Türk Sanat Müziği Korosu ile Solistlerin seslendirdiği birbirinden güzel eserlere salonu dolduran izleyiciler de eşlik etti. Şef Atagöz de, söylediği 2 güzel şarkıyla geceyi renklendirdi.

Sanat dolu bir gecenin yaşandığı ‘Aşk-ı Bahar' konseri sonunda Şef Ersin Ömer Atagöz, koro üyeleri ve saz heyetine ayrı ayrı teşekkür eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, annesi Şükriye Atagöz ile birlikte konseri hazırlayan şef Ersin Ömer Atagöz'e çiçek takdim etti. Başkan Kayda, “Salihli Belediyesi olarak kültürel ve sanatsal etkinlikleri siz değerli sanatseverler ile buluşturmaya devam ediyoruz. Bizlere böyle unutulmaz bir gece yaşatan Şef Ersin Ömer Atagöz'e, Türk Sanat Müziği Koromuza ve saz heyetine teşekkür ederim. İyi ki varsınız” diye konuştu.

Konsere, Belediye Başkanı Zeki Kayda, MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın, Belediye Başkan Yardımcısı Metin Durmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, Belediye meclis üyeleri ve daire müdürleri ile sanatseverler katıldı.