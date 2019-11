Salihli'de “Atatürk, Cumhuriyet ve Türk Kadını” konferansı

Manisa'nın Salihli ilçesinde Türk Eğitim Sen Temsilciliği tarafından “Atatürk, Cumhuriyet ve Türk Kadını” konulu konferans düzenlendi.

Türk Eğitim Sen Salihli Temsilciliği tarafından Ticaret ve Sanayi Odası Sardes Konferans Salonu'nda “Atatürk, Cumhuriyet ve Türk Kadını” konulu konferans gerçekleştirildi. Konferansa konuşmacı olarak Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilüfer Negiz Avşar katıldı.

Anadolu Kadının önemine değinen Prof. Dr. Avşar, “Kadınlarımız Kurtuluş Savaşında erkeği ile omuz omuza cephedeki yerini almış, düşmana karşı silahı ile savaşarak, cepheye mermi taşıyarak, yaralı askerleri tedavi ederek, cephe gerisinde silah ve giyecek imal ederek vatanın kurtuluşunda ve bu günlere ulaşmamızda büyük pay sahibi olmuştur. Cumhuriyetimizin temelinde Türk kadınının çok büyük emeği, kanı ve gözyaşı vardır. Anadolu'nun düşmana karşı şahlandığı milli mücadele döneminde Türk kadını vatan savunmasında erkekler ile beraber çok önemli hizmetler yapmıştır. Türk kadını hayatın her safhasında erkeklerin yanında her türlü sorumlulukları paylaşmış, özellikle Kurtuluş Savaşı'nda, mücadelenin her döneminde bu kutsal savaşa destek vermiştir” diye konuştu.

Konferans sonrası Türk Eğitim Sen Salihli Temsilcisi Görgülü, verdiği bilgilerden dolayı Prof. Dr. Avşar'a teşekkür ederek çiçek takdim etti. Konferansa Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu'nun yanı sıra sendika temsilcileri, öğretmenler ve davetliler katıldı.