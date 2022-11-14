Salihli'de Atatürk'ü Anma Turnuvası'nda dereceye girenlere ödül

Salihli Belediyesi'nin Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 84. yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği “Salihli Belediye Başkanlığı Atatürk'ü Anma Turnuvası”nda ödüller sahiplerini buldu.

Salihli Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Türkiye'nin yedinci, Ege Bölgesinin en büyük Trap Skeet Atış Poligonu olan Salihli Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen Atatürk'ü Anma Turnuvası'nda, Türkiye'nin değişik illerinden gelen atıcılar, ulusal ve bölgesel lig kategorilerinde ödül kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Atatürk'e ait fotoğrafların da sergilendiği turnuvada, atıcılar resim sergisini büyük bir ilgiyle gezdi.

İki gün boyunca atıcıların büyük mücadele verdiği turnuvanın ödül töreninde konuşan Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, “Cumhuriyetimizin kurucusu büyük devlet adamı büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 84. Yıl dönümünde rahmet, özlem ve minnetle anıyoruz. Salihli Belediyesi olarak O'nun “ Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim” sözünden hareketle düzenlediğimiz Atatürk'ü Anma Atış Turnuvasına katılan tüm sporcularımıza ve personelimize teşekkür ediyorum. Turnuvamıza katılan tüm sporcularımıza günün anısına ödül olarak verdiğimiz Atatürk'ün Nutuk adlı eserinin de madalyalarınızın arasında yerini alacağına inanıyorum” dedi.

Salihli Belediye Başkanlığı Atatürk'ü Anma Turnuvasında ulusal ligde birinci Hasan Demir, ikinci Muhammed Bekir Pişkincan ve üçüncü Alp Kızılsu olurken bölgesel ligde birinci Tunay Sinur, ikinci Erhan Bozdağ ve üçüncü Anıl Demirtaş oldu. Atıcılara madalya ve ödülleri Başkan Yardımcısı Karaoğlu tarafından verilirken turnuvaya katılan sporculara 100 adet Nutuk kitabı dağıtıldı.