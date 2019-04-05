Salihli'de Avukatlar Günü kutlandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde '5 Nisan Avukatlar Günü' düzenlenen törenle kutlandı. Atatürk Anıtı'na karanfil sunan avukatlar, bağımsız yargının önemine dikkat çekti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle ilk tören Atatürk Anıtı önünde düzenlenen çelenk sunma töreniyle kutlandı. Düzenlenen törende avukatlar saygı duruşunda bulunup, ardından İstiklal Marşı'nı okuyarak anıta çelenk sundu.

Törende konuşan Manisa Barosu Salihli Temsilcisi Avukat Süleyman Yüksel, avukatların bu toplumun öncüleri olduğunu söyleyerek, "Avukatlar insan hak ve özgürlüklerinin hukuk düzenine ve yaşam kurallarına yerleşmesini sağlamışlardır. Hukukun genel nosyonu bunu gerektirmektedir. Avukatlar insan hak ve özgürlüklerini en başından beri savunmaktadır. Bir ülkede insan hakları ancak çağdaş demokrasilerde uygulanmaktadır. Çağdaş demokrasiden bahsedebilmek için o demokraside güçler ayrıcalığı ilkesinin uygulanması gerekmektedir. Bu durum tüm dünyaca kabul edilen bir olgudur. Yargı bağımsızlığı olmayan bir ülkede demokrasiden bahsedilemez.” dedi.

Yüksel, “Günlük hayatımızdaki tüm kurallardan tutunda, trafikte, sağlıkta, ekonomide, sanayide ve üretimde tüm yaşam alanlarında yaşanılan hak kayıplarının çözümlü ancak yargı ile mümkündür. Bağımsız bir yargı olmadan hak ve özgürlüklerin tam olarak uygulandığı bir ülkeden bahsetmek mümkün değildir.” diye konuştu.

Mecliste kuşa çevrilen avukatlık yasasının biran önce görüşülüp, karara bağlanmasını beklediklerini dile getiren Yüksel “Bu güne kadar avukatlık mesleğini yürütenler bu toplumun aydınlanması için gerekli her türlü mücadeleyi vermiş ve halen vermektedir. Bu yüzden şu iyi bilinmelidir ki, avukat olmadan adaletin karanlığı aydınlanamaz” dedi.

Konuşmanın ardından avukatlar ellerindeki karanfilleri Atatürk Anıtına bırakırken, 5 Nisan Avukatlar Günü kutlamaları Adliye Binasındaki baro odasında düzenlenen kokteylle son buldu.