Salihli'de badem hasadı başladı

Ege bölgesinin en büyük tarım merkezlerinden Manisa'nın Salihli ilçesinde badem hasadı başladı.

Salihli'de ilk badem hasadı Delibaşlı Mahallesinde 2016 yılında 600 dekar alanda kurulan ve üretici Sinan Tekinel'e ait olan badem bahçesinde Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam'ın katılımı ile gerçekleştirildi. Bahçe sahibi Sinan Tekinel “Bahçemizde 15 bin adet badem ağacı bulunmakta olup, toplamda 100 ton iç badem, 300 ton kabuklu tonaj hedefi bulunuyor ve buradan elde edilen mahsuller birçok ulusal markete gönderilip satışı yapılıyor” dedi.

Kaymakam Sağlam'a badem hasadı etkinliğinde Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Ahmet Çelik, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Sezgin Güleç eşlik etti.