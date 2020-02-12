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Salihli'de belediye personeli eğitimden geçti

Salihli Belediyesi tarafından belediye bünyesinde çalışan personele yönelik ’İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği’ konulu seminer verildi.

Salihli Belediyesi tarafından belediye bünyesinde çalışan personele yönelik 'İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği' konulu seminer verildi.


Salihli Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen hizmet içi eğitim seminerinde, Belediye Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan işçilere, İş Güvenliği Uzmanı İlkay Bülbül tarafından eğitim verilirken, personele iş kazalarının önlenmesi noktasında bilgiler aktarıldı.


Personele iş güvenliği, iş verimliliğini arttırma ve kaza risk seviyesini düşürme konularında eğitim veren Bülbül, iş kazalarının en çok dikkat ve tedbir eksikliğinden kaynaklandığını söyledi. İş kazalarının asgariye indirilmesi yönünde belediyelerin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirildiğini anlatan Bülbül, “Bu konuda işverenin sorumlulukları olduğu gibi işçilerin de dikkat etmesi gereken önemli kurallar var.” dedi.


Eğitim seminerlerinin önemini vurgulayan Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Çalışan personelimizin sağlığını ve güvenliliğini düşünmek en büyük sorumluluğumuzdur. Eğitimler sayesinde vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmet kalitesini yükseltmek istiyoruz. Bu tarz eğitimlerimiz aralıklarla devam edecektir.” diye konuştu.

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