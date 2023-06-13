Salihli'de bin kedi ve köpeğe mikroçip takıldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde 400'ü köpek ve 600'ü kedi olmak üzere toplam bin evcil hayvana mikroçip takılıp kayıt altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, "kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına dair yönetmelik" çerçevesinde, başlattığı uygulama 31 Aralık 2022'de sona erdi. Salihli'de ise başvurusu alınan 4 bin kedi ve köpekten, bin tanesi Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlık ekibinde görevli Veteriner Hekimler, 1 Ocak 2021'den itibaren 600 kedi ve 400 köpek olmak üzere toplam bin ev hayvanı kimliklendirilerek kayıt altına alındı.

Ekiplerin, 31 Aralık 2022'den önce ön kayıtta bulunan kedi ve köpeklerin yanı sıra 2023 yılı doğumlu kedi ve köpeklere mikroçip takıldığı belirtildi. Mikroçiplerin İlçe Tarım Orman Müdürlüğü'nde takıldığı ayrıca ekipler tarafından mahalle mahalle gezilerek de takıldığı vurgulandı.

Öte yandan, evcil hayvanına mikroçip taktırmayanlara 3 bin 642 lira, mikroçip taktırdıktan sonra evcil hayvanını sokağa bırakanlara da 6 bin 72 lira idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.