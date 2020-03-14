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Salihli'de cadde düzenleme çalışması

Salihli Belediyesi, doğalgaz hat döşeme çalışmaları nedeniyle Şüheda ve Ferah Caddesi ile 539 Sokakta bozulan yollarda düzenleme çalışması gerçekleştirdi.


Doğalgaz hat döşeme çalışmaları ve kötü hava koşulları dolayısıyla vatandaşların mağdur olmaması için yoğun mesai harcayan Salihli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Şüheda ve Ferah Caddesi ile 539 Sokakta bozulan yollarda düzenleme çalışmaları yaparak kilit parke taş döşedi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, özellikle doğalgaz alt yapı çalışmaları dolayısıyla ilçe merkezinde yıpranan yollarla ilgili tespit ve değerlendirme çalışması yaparak tüm cadde ve sokaklarda kilit parke taş döşeme ve asfalt sathi kaplama çalışmaları başlattığı, çalışmaların ise devam edeceği belirtildi.

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