Salihli'de Çarşamba Pazarı bugün ve yarın açık kalacak

Manisa'nın Salihli ilçesi Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı İdris Özer, Kurban Bayramı dolayısıyla Çarşamba Pazarı'nın bugün ve yarın açık olacağını söyledi.

Salihli Çarşamba pazaryerinin bugün ve yarın halka hizmet vereceğini belirten Özer, “İlçemizdeki manav dükkanlarımızda siz halkımıza 7/24 hizmet vermektedir. Tüm müşterilerimizi pazaryerlerimize ve sebze meyvenin en kalitelisinin satıldığı manav dükkanlarımıza davet ediyoruz. Pazarlarımız ve manav dükkanlarımız günlük, uygun ve taze ürünlerin satıldığı yerlerdir. Bayram haftası sebebi ile sebze, meyve, tuhafiye ve şarküteri ürünlerimizi elimizden geldiğince fazlası ile indirime koyacağız. Bu sebeple bayram sofralarınızda ve misafirlerinize ikram etmek ve en güzel hediyeleri almak için sizleri pazaryerlerimize ve manav dükkanlarımıza bekliyoruz” dedi.