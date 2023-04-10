Salihli'de çiçekler rengarenk görüntüleriyle çevreye güzellik katıyor

Salihli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler havaların ısınması ile birlikte çalışmalarını hızlandırdı. Mevsimlik çiçek dikimi öncesi yeşil alanlardaki çimlerin onarımını yapan park bahçe ekipleri, gerekli çevre düzenlemelerinin ardından meydan, kavşak, orta refüj ve parklara farklı renk ve kokulara ait çiçekler dikerek ilçeyi süsledi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait Üretim Serası ve Ağaç Fidanlığında üretilen 200 bin mevsimlik çiçeğin toprakla buluşturulduğunu, baharın gelişiyle açan rengârenk çiçeklerin cadde ve sokaklara ayrı bir hava kattığını söyledi.

Yeşillendirme çalışmalarının da devam ettiğini belirten Başkan Kayda, “Şehir merkezimizde ve çeşitli bölgelerde toprakla buluşturduğumuz fidanlarla yeşilimize yeşil katıyoruz. Daha yeşil ve doğa ile iç içe, yaşanabilir bir Salihli için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.