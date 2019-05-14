Salihli'de Çiftçiler Günü'nde çiftçileri sevindiren açılış

Manisa'nın Salihli ilçesinde çiftçilere daha uygun ve cazip ödeme seçenekleriyle hizmet verecek olan ziraat odasının tarım ve alet ekipman satış noktası, Çiftçiler Günü'nde düzenlenen törenle hizmete açıldı.

TARİŞ bahçesinde hizmete açılan törende konuşan Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, “Tarlasında, bahçesinde, gece gündüz demeden çalışıp, ailesine, evine ve ülkemize üretimle destek veren, tarımsal üretimin sürekliliğinin sağlanmasında başı çeken, üretimin her aşamasında aktif olarak durmadan çalışan, elinin değdiği her şeyi güzelleştiren, emeğini üretime geçiren çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyorum” dedi.

Çiftçiler Günü'nün 1984 yılından bu yana kutlandığını belirten Yalvaç, “Bizde Salihli Ziraat Odası olarak, çiftçilerimizin üretimini kolaylaştırmak amacıyla bugün burada alet ve ekipman satış noktasını hayata geçirdik. Çiftçilerimiz satış noktasından 4 yıl vade seçenekleri ve 50 bin liraya kadar teminatsız Ziraat Bankası kredilerle faydalanacak. Satış noktamız tüm çiftçilerimize hayırlı olsun. Ziraat odası yönetim kurulu, oda personeli ile birlikte 24 saat, üreten, alın teri döken, emek veren çiftçimizin emrindeyiz” şeklinde konuştu.

Tüm Çiftçilerin Çiftçiler Günü'nü kutlayan Kaymakam Levent Kılıç ise “Bugün burada hem çiftçiler gününü kutluyoruz, hem de çiftçilerimizin zirai alet ve ekipman konusundaki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ziraat odası tarafından hizmete açılan alet ve ekipman satış noktasını hizmete açıyoruz. Bunu Salihli çiftçimize sunulması büyük mutluluk” dedi.

Salihli'nin tarım anlamında önemli bir bölge olduğunu belirten Kılıç, “Kuru üzüm, kiraz, zeytin ve ceviz ile Salihli büyük bir tarım zenginliği olan bir ilçemizdir. Biz bu zenginliğin farkındayız. Bu ürünleri üretmenin yanında, üretilen ürünlerin pazarlanması ve tanıtılması söz konusudur. Bölgemizde üretilen tarımsal ürünlerin tanıtımı için 5 Eylül Salihli'nin kurtuluş yıl dönümü etkinleri kapsamında, düzenlenecek olan festival ile tanıtmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından alet ve ekipman satış noktası protokol üyeleri tarafından açılırken, protokol üyeleri ekipmanları gezerek Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç'tan bilgi aldı.

Açılışa, Kaymakam Levent Kılıç, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Selçuk Civan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, siyasi parti başkanları, esnaf odası başkanları, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.