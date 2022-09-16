Salihli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'nın Salihli ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Başlıoğlu Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz 2 su tankeri ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale edildi.

Ekipler tarafından yapılan müdahalelerle yangın kontrol altına alındı.