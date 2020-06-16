Salihli'de çöp taksi dönemi başladı

Manisa'nın Salihli ilçesinin dar cadde ve sokaklarında hizmet verecek olan Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde iki adet çöp taksi aracı hizmet vermeye başladı.

Salihli Belediyesinin kendi öz kaynaklarıyla satın aldığı 2 adet çöp taksi, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde ilçe merkezindeki dar cadde ve sokaklarda hizmete başladı. Çöp taksiler, haftanın 7 günü büyük çöp kamyonlarının giremediği dar cadde ve sokaklarda biriken çöplere anında müdahale ederek çevre kirliliğini de ortadan kaldıracak. Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz ve Mahmut Süreyya Karaoğlu, Temizlik İşleri Müdürü Rasim Paşa ile birlikte ‘Çöp Taksi' uygulamasında kullanılacak araçları tanıttı.

Başkan Kayda: “Çöp taksi dönemini başlattık”

Daha temiz bir Salihli için ‘Çöp Taksi 'uygulamasını başlattıklarını açıklayan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Şehrimizin temizliği ve halkımızın sağlığı bizim en hassas olduğumuz konuların başında geliyor. Büyük araçlarla bazı cadde ve sokaklarda çöp toplamamız sıkıntılı oluyor ve büyük araçlar trafiği de aksatıyor. Bu noktada çöpleri hem kısa sürede almak hem de çevre kirliliğini hemen ortadan kaldırmak için çöp taksi uygulamasını başlattık” dedi. Başkan Kayda, vatandaşlara temizlik noktasında ciddi hizmetler getirmeye devam ettiklerini, bu hizmetlerden bir tanesinin de "çöp taksi" uygulaması olduğunu söyledi.