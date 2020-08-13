Salihli'de ‘Değerli Zamanlar' projesi başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2003-2010 doğumlu çocukların yaz tatilini verimli geçirmeleri, sportif ve sanatsal faaliyetlere yönlendirilmesi amacıyla Salihli Belediyesi işbirliğinde düzenlediği ‘Değerli Zamanlar' projesi Manisa'nın Salihli ilçesinde başladı.

Salihli Belediyesi Spor Salonu ve İlçe Gençlik Merkezinde gerçekleşen çeşitli sportif ve sanatsal çalışmalarla çocukların ve gençlerin hayatına yön veren ‘Değerli Zamanlar' projesi kapsamında, etkinliğe katılanlara uzman eğitmenler eşliğinde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde badminton, masa tenisi, tenis, bocce, kaykay, paten, eskrim ve yüzme gibi spor dalları ile tiyatro, resim, müzik (gitar, bağlama, keman ve ses eğitimi) gibi sanat dallarında teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor.

23 Ağustos tarihine kadar devam edecek olan ‘Değerli Zamanlar' etkinliğinin açılış törenine, İlçe Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Başkan Yardımcısı Metin Durmaz, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, Gençlik Spor İlçe Müdürü. Oktay Ayaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek ve AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç katıldı.