Salihli'de 'Değerli Zamanlar' projesi sona erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığının 2003-2010 yılları arasında doğan çocukların ve gençlerin yaz tatilini verimli geçirmeleri, sportif ve sanatsal faaliyetlere yönlendirilmeleri amacıyla Salihli Belediyesi işbirliğinde düzenlediği ‘Değerli Zamanlar´projesi Salihli'de sona erdi.

Salihli Belediyesi Spor Salonu ve İlçe Gençlik Merkezinde gerçekleşen çeşitli sportif ve sanatsal çalışmalarla çocukların ve gençlerin hayatına yön veren ‘Değerli Zamanlar´projesi kapsamında, etkinliğe katılanlara uzman eğitmenler eşliğinde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde badminton, masa tenisi, tenis, bocce, kaykay, paten, eskrim ve yüzme gibi spor dalları ile tiyatro, resim, müzik (gitar, bağlama, keman ve ses eğitimi) gibi sanat dallarında teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. 4 hafta süren proje kapsamında, 12 branşta toplam 481 öğrenci eğitim aldı. Yoğun ilgi gören kursların finalinde öğrenciler tarafından eğitim aldıkları branşlarla ilgili yapılan gösteriler izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

Proje sonunda tüm öğrencilere anı madalyası ve katılım belgesi takdim edildi. Öğrencilere belgelerini ise protokol üyeleri tarafından verildi.

‘Değerli Zamanlar´ projesinin kapanış törenine, İlçe Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı. Mehmet Alşen, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, Salihli Gençlik Spor İlçe Müdürü Oktay Ayaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, eğitmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.