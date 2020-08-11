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Salihli'de denetimden ödün yok

Manisa’nın Salihli ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.


İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında, Manisa'nın Salihli'de protokol üyeleri tarafından iş yerleri ve vatandaşlara yönelik ‘Sağlık İçin Hepimiz İçin' denetimi yapıldı. Denetimlere Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan ile Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Ayhan Gezdir katıldı. Denetimlerde vatandaşların sıklıkla kullandığı kafe, eczane, market, manav gibi çok sayıda esnaf denetlenirken, Covid-19 salgınına karşı alınan önlemlere uyulmasının önemine dikkat çekildi.


Kaymakam Sağlam, denetimlerde özellikle maske takılması, sosyal mesafenin korunması ve temizlik konularına her zamankinden çok daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Kaymakam Sağlam, işletme sahipleri, esnaf ve vatandaşlardan Covid-19 salgınına karşı alınan önlemlere uyulmasını isteyerek, denetimlerin artarak süreceğini sözlerine ekledi.

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