Salihli'de depremzede çocuklara ücretsiz kurs

Salihli Belediyesi'ne ait spor tesisleri ile Atatürk Spor Salonu'nda uzman antrenörler eşliğinde yüzme, futbol, karate, judo ve voleybol kursları ile aletli fitness, egzersiz ve günlük spor aktiviteleri konularında eğitimler verilecek.

‘Yaraları Birlikte Sarıyoruz' temasıyla depremzede çocuklara sportif aktiviteler ile moral vermek için çalışma başlatan Salihli Belediyesi; yüzme, futbol, karate, judo ve voleybol kursları ile aletli fitness, egzersiz ve günlük spor aktiviteleri konularında belediyeye ait spor tesisleri ile Atatürk Spor Salonunda eğitimler verilecek. Kurslara katılmak isteyenlerin belediyeye ait tüm spor tesislerine kayıt yaptırabilecekleri açıklandı.