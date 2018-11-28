Salihli'de devlet hastanesi personeline işaret dili kursu

Manisa'nın Salihli ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü, Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Salihli Devlet Hastanesi işbirliği ile işitme engellilerin hizmet alımında yaşadıkları sıkıntıların önüne geçmek amacıyla hastane personeline yönelik işaret dili kursu açıldı.

120 saat süren kursun ilk etabını tamamlayan 60 kursiyer düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Sertifika töreninde konuşan Salihli Devlet Hastanesi Başhekimi Uz.Dr. Gökhan Gürsoy, “Eğitim alan arkadaşlarımız bundan sonra kurumumuzdan hizmet alacak olan engelli vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verecek. Diğer personellerimizde guruplar halinde işaret dilini öğrenecek. Kursumuz devam edecek” dedi.

Salihli Devlet Hastanesi'nde düzenlenen törene Salihli Milli Eğitim Şube Müdürü Şuayip Serbest, Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Yazka, Başhekim Gökhan Gürsoy, Hastane Müdürü Niyazi Cengiz, Yardımcısı Elif Altınparmak, Başhemşire Neslihan Erdoğan, Yardımcısı Nuray Tamahkar ve kurs hocası Cemile Demirelli katıldı.