Salihli'de diksiyon kursunu bitirenler belgelerini aldı

Diksiyon kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere, sertifikaları Belediye Başkanı Zeki Kayda ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen tarafından verildi.

Belediye Başkanlık makamında düzenlenen törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, eğitim kurumlarına ve eğitime verdiği desteklerden dolayı Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya teşekkür etti.

Salihli Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde çocukların ve gençlerin yeteneklerini geliştirmek, yetişkinlerin de boş vakitlerini değerlendirmeleri amacıyla kurslar açtıklarını ifade eden Başkan Kayda, eğitime her zaman öncelik verdiklerini kaydetti. Belediyenin kendi eğitmenleriyle 14 kurs açtığını ve bu kurslarda toplam 428 kursiyerin eğitim aldığını belirten Başkan Kayda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde açılan 9 kursta 319 kursiyerin, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde açılan 1 kursta 32 kursiyerin eğitim gördüğünü söyledi. Başkan Kayda, 24 değişik branşta açılan meslek kurslarında toplam 779 kursiyerin eğitime devam ettiklerini söyledi.

Sertifika törenine, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen ve Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Gürbüz katıldı.