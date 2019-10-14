Salihli'de doğalgaz abone kayıtları başladı

Manisa'nın Salihli ilçesinde 2018 yılında doğalgaz hat döşeme çalışmalarına başlayan ve 12 bin abonenin alt yapı şebeke işlemlerini tamamlayan Aksa Manisa Doğalgaz, Avar Caddesi'nde açtığı irtibat bürosu ile resmi abonelik kayıtlarına başladı.

Salihli Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca, Avar Caddesi'nde hizmete açılan irtibat bürosunu ziyaret ederek, ilçede devam eden çalışmalar hakkında Aksa Manisa Doğalgaz Dağıtım Müdürü İbrahim Başaran'dan bilgi aldı. Evinin önünden doğalgaz hattı geçen herkesin doğalgaz aboneliği için kayıt yaptırabileceğini belirten Başaran, “Aksa Doğalgaz'a müracaat eden 700 abonenin resmi kayıt işlemlerini tamamladık. Alt yapı hat döşeme çalışmalarının büyük bölümünü gerçekleştirdiğimiz Salihli'de şuan itibariyle 12 bin aboneye doğalgaz vermeye hazırız. İlçe merkezi ile eş zamanlı yürütülen çalışmalarla birlikte Salihli Organize Sanayi Bölgesine de 20 kilometrelik hat çekmeye başladık. 10 milyon liralık yatırımla Salihli'ye Basınç Düşürme İstasyonu kurduk. Abone ücreti 707 lira ve bu ücreti taksitlendiriyoruz” dedi.

Kasım ayı ortasında Salihli'ye doğalgazı vereceklerini açıklayan Başaran, OSB'ye ise 2020 yılının ilk çeyreğinde doğalgaz verileceğini söyledi. Ziyarete, Aksa Manisa Doğalgaz İşletme Müdürü Yasin Korkmaz ve Aksa Manisa Doğalgaz Salihli Sorumlusu Zeki Sezgin ile Salihli personeli katıldı.