Salihli'de emlakçılar belgelerini aldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun düzenlediği Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) Belgelendirme ve bilgilendirme sınavından başarılı sonuç elde eden 12 emlakçı belgeli emlakçı oldu.

Sınavı başarı ile tamamlayan emlakçılara belgelerini takdim eden Salihli Emlak Komisyoncuları ve Müşavirleri Meslek Derneği(SEMDER) Başkanı Yıldırım Yılmaz, tüm emlakçıların bu belgeyi almasının zorunlu olduğunu söyledi. Yılmaz, emlakçılara önce teorik eğitim verilip, ardından 5 aşamalı sınav yapıldığını söyledi.

Sınavlara Salihli'de ilginin yüksek olduğunu değinen Yılmaz, SEMDER öncülüğünde düzenlenen ilk 2 sınava giren 20 kişiden, 12'sinin başarılı olduğunu ve belgeyi almaya hak kazandığını belirtti. İlçede 3. sınav hazırlıklarının başladığını ifade eden Yılmaz, “Sınavı geçemeyen arkadaşlar ise şanslarını diğer sınavda bir kez daha deneyecek. Dernek olarak meslektaşlarımız için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz.” dedi.