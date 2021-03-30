Salihli'de en çok kitap okuyanlar ödüllendirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde, 57. Kütüphane Haftası kapsamında düzenlenen programda beş ayrı kategoride en çok kitap okuyanlar ödüllendirildi.

Salihli'de 57. Kütüphane Haftası nedeniyle İlçe Halk Kütüphanesi'nde pandemi nedeniyle sınırlı sayıda katılımcıyla program düzenlendi. Programa Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Metin Durmaz, İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Gıyasettin Yoca, Büyükşehir Belediyesi Salihli Muhtarlık Hizmetleri Şube Müdürü Orçun Abalı katıldı.

Programda ayrıca kütüphane girişinde ve çocuk bölümünde açılan ve yeni kitaplardan oluşan sergi de gezildi.

Törende protokol üyeleri tarafından Okul Öncesi kategorisinde Esra Erden, Çocuk kategorisinde Sümeyye Nur Biçer, Gençler kategorisinde Samet Batur ile Yetişkin kategorisinde Burcu Dikkaş ve 65 yaş üstü kategorisinde Zeki Yılmazer'e hediyeler ve onur belgeleri takdim edildi.

Kütüphane Müdürü Gıyasettin Yoca, hafta boyunca küçük gruplar halinde okullar ziyarete gelen öğrenci ve öğretmenleri üye yapıp kütüphaneyi tanıtmaya devam edeceklerini söyledi.

Yoca “Ayrıca bu dönemde dışarı çıkmak istemeyenlerin Kütüphaneye e-devlet üzerinden üye olup, verilen şifre ile e-kitap indirip okuyabileceğini belirtmek isteriz. Bu yıl içinde Bakanlığımız tarafından gönderilen 3 bin civarında yeni kitabın kaydı yapıldı ve okuyucuya sunuldu. Yıl sonuna kadar bu sayı 7 bine ulaşacak ve bu sayede kütüphane koleksiyonunda bulunan kitapların dörtte biri yenilenmiş olacak.” şeklinde konuştu.

Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ise kategorilerinde birinci olarak onur belgesi almaya hak kazananları tebrik etti.