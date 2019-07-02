Salihli'de futbol yaz kursuna büyük ilgi

Yaz spor okullarına katılan 2004-2013 yaş grubundaki 320 öğrenci, Belediyespor alt yapı antrenörleri yönetiminde futbol eğitimi alacak.

Salihli Belediyesi ve Salihli Belediyespor Kulübü işbirliğinde düzenlenen 2019 Yaz Spor Okullarında voleyboldan sonra futbol branşında kapılarını açtı. İsmail Doğan Erdinç Stadında düzenlenen açılış töreninde konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, “Çocuklarımıza ve gençlerimize sporu sevdirmek, onların yeteneklerine antrenörlerimizin yönetiminde destek olarak futbola yeni yıldızlar kazandırmak için yaz spor okullarını açıyoruz. Bu güzel yavrularımızın yoğun bir eğitim sezonu sonrasındaki tatillerinin verimli bir şekilde geçmesi için 8 branşta ücretsiz yaz spor okullarını düzenledik. Yaz Spor Okullarımızın açılmasında emeği geçen Belediyespor Kulübümüze ve Belediye Başkanımız Zeki Kayda'ya teşekkür ediyorum. Salihli Belediyespor'umuzun alt yapısını bu kurslarımızdan yetiştirdiğimiz sporcularımız ile oluşturmayı amaçlıyoruz. Ağustos ayının sonuna kadar kurslarımız devam edecektir. Sevgili gençler, hepinize başarılar diliyorum” dedi.

Açılış törenine Belediye Başkan Yardımcısı Karaoğlu, Belediyespor Kulübü Başkanı Rasim Paşa ve yönetimi, antrenörler, öğrenciler ve velilerin katıldı.