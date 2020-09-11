Salihli'de gece korona virüs denetimi

Manisa'nın Salihli ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimleri gerçekleştirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen denetimler devam ediyor. 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganıyla gerçekleştirilen uygulama kapsamında Salihli'de protokol üyeleri Atatürk ve Kurudere Caddelerinde iş yerleri ve vatandaşlara yönelik gece denetimi yaptı. Denetimlerde, esnaflar ve vatandaşlar maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıldı.

Salihli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, işletmeler Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam öncülüğünde Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Metin Durmaz, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan ve Zabıta Müdürü Mustafa Yıldırım'ın katılımıyla denetlendi. Atatürk ve Kurudere Caddelerinde işletmeleri denetleyen heyet, esnafları ve vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Yetkililer, kurallara uyan esnaf ve vatandaşlara teşekkür etti.

Emniyet, Jandarma ve Zabıta birimlerinin ortak çalışmasıyla birlikte ilçe genelinde uygulamalara aralıksız devam ettiklerini belirten Kaymakam Sağlam, “Denetimlerdeki amacımız halkı bilinçlendirmek ve uyarılarda bulunmak. Son günlerde Kovid-19 vakalarının artışından dolayı daha dikkatli ve tedbirli olmalıyız. Ülke genelinde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. Kola takılan bir maske işe yaramaz. Maskenin ağzı ve burnu kapatacak şekilde takılması gerekiyor. Maskemizi takıp sosyal mesafemizi korursak ve hijyene dikkat edersek tüm sektörlerdeki faaliyetler düzgün bir şekilde devam edecektir” dedi.

Kontrollü sosyal hayat döneminin başlamasıyla birlikte salgınla mücadele kapsamında uyulması zorunlu olan kurallar ve alınması gereken önlemlerle ilgili Kovid-19 denetimlerinin düzenli bir şekilde devam edeceği bildirildi.