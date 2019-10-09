Salihli'de gençler, çevre temizliği yaptı

Manisa'nın Salihli ilçesinde "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi kapsamında gençler çevre temizliği yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yurt genelinde yürütülen "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" isimli proje kapsamında, Salihli Gençlik Merkezi tarafından Gümüşçayı'nda etkinlik düzenlendi. Çevre temizliği etkinliğine, Gençlik Merkezi'nin gönüllüleri, Kredi Yurtlar Kurumu(KYK) Kız Öğrenci Yurdu gönüllüleri, judocu gençler ile ilçedeki diğer okullardan gelen öğrenciler katıldı. Bir araya gelen gençler, Gümüşçayı ile piknik alanında çevre temizliği yaptı.

Etkinliğin kendilerine çevreye karşı olan sorumluluğu hatırlattığını belirten Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, “Sosyal Medyadan Sosyal Meydana projesi kapsamında, gençlerimizle birlikte çevre temizliği yaptık. Katılımlarından dolayı, tüm gönüllü gençlerimize teşekkür ediyorum” dedi.