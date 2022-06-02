Salihli'de "Geri Dönüşüm Kütüphanesi" açıldı

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitimi Merkezi öğretmen ve kursiyerler tarafından tamamı atık malzemelerden oluşturulan geri dönüşüm kütüphanesi hizmete açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Atıkların Geri Dönüşüme Kazandırılması" projesi çerçevesinde Salihli Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitimi Merkezi yönetici, usta öğretici ve kursiyerlerince geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak için kullanılmayan sıralar, araç lastikleri gibi atık malzemeler dönüştürerek; masa, kitaplık, sandalye ve kitap okuma setleri ürettiler. Kurulan kütüphanenin açılışına İlçe Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Gürbüz, öğretmen ve kursiyerler katıldı.

Sıfır atık kültürünü kazandırarak, farkındalık oluşturmak amacıyla oluşturulan kütüphanede incelemelerde bulunan Kaymakam Sağlam, kütüphanenin yapım aşamasına ilişkin Halk Eğitim Merkezi Müdürü Gürbüz'den bilgi aldı. Kaymakam Sağlam "Kaynakların sınırlı olduğu dünyamızda, kullandığımız malzemeyi hayatımızdan atmamız doğru değildir, ihtiyaç duyduğumuzda başka alanlarda kullanacağımızın algısı bilincini ve farkındalığını vermek gerekiyor. Çünkü amaçlarımızdan biri de çevresine zarar vermeyen, çevreye duyarlı ve kaynakların sınırlı olduğunun farkında olan nesiller yetiştirmek” dedi.