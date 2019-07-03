Salihli'de gıdalar sofraya gelmeden tarlada denetleniyor

Manisa'nın Salihli ilçesinde tarladan sofraya güvenilir gıda teminin sağlanması için taze meyve ve sebze üretimi yapılan arazilerde hasat öncesi zirai ilaç denetimi yapılıyor.

Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarladan sofraya güvenli gıdanın ulaşması amacıyla 'Hasat Öncesi Pestisit Kalıntı Denetimi Programı' kapsamında, hasat esnasında denetimlere devam ediyor. Ekonomik açıdan son derece önemli olan, üretilen ürünlerin sağlıklı bir şekilde tüketilmesi ve zirai ilaç kalıntı kontrolünün sağlanması amacıyla hasat öncesinde Salihli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından domates, patlıcan, marul, ıspanak, üzüm, erik, kiraz gibi bitkisel ürünlerden numune alındı.

Bitkisel ürünlerde hatalı veya tavsiye dışı pestisit kullanımı nedeniyle insan sağlığına yönelik oluşabilecek risklerin önlenmesi amacıyla Hasat Öncesi Pestisit Denetim Programı kapsamında ürünlerden alınan numunelerin kalıntı analizlerinin yapılması amacıyla İzmir İl Gıda Kontrol Laboratuvarı'na gönderildiği öğrenildi.

Üreticileri ilaç konusunda uyaran ekipler, öncelikle yasaklanmış ilaçların kullanılmaması, yetiştirilen bitkisel ürüne ruhsatı olmayan ilaçların o üründe kullanılmaması, ruhsatlı ilaçların da dozunda ve zamanında kullanılması, ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken bekleme sürelerine mutlaka uyulması gerektiğini dile getirdi.