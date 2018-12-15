Salihli'de hayvan besleme ve hastalıkları anlatıldı

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Salihli'de düzenlenen eğitimde veteriner hekimlere, "Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları" konusunda bilgilendirme semineri verildi.

Salihli Ziraat Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen eğitime, İl Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdür Vekili Hidayet Kıykaç, Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Veteriner Hekim Bilal Birlik'in yanı sıa Ahmetli, Turgutlu, Salihli, Köprübaşı, Demirci, Kula, Selendi, Alaşehir ve Sarıgöl ilçe müdürlüklerinde görevli veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri ve teknisyenleri, ilçelerde çalışan serbest veteriner hekimler ile işletme veteriner hekimleri katıldı. Dr. Haluk Gülmez'in sunumlarıyla iki oturum halinde gerçekleşen eğitimde, ilk olarak "Hayvan Besleme ve Beslenmeye Bağlı Metabolizma Hastalıkları" konuları anlatılırken, daha sonra "Hayvancılıkta Alternatif Yem Kaynaklarının Kullanımı ve Üreme" konularında eğitim verildi.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, yapılan eğitimin sonucunda özellikle uygun ve sağlıklı yem kullanımı ile hayvan besleme, maksimum fayda elde etme hususları ile alternatif yem kaynaklarının kullanımı hakkında veteriner hekimlerce yetiştiricilere sağlıklı bilgi aktarımlarının yapıldığını, bu bilgilendirmelerle de Manisa'da hayvancılığına katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti. Eğitim programında yer almayan Yunusemre, Şehzadeler, Saruhanlı, Gölmarmara, Akhisar, Gördes, Kırkağaç ve Soma ilçeleri için ilgili konular hususunda ocak ayı içerisinde ikinci bir eğitim gerçekleştirileceği belirtildi.