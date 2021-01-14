Salihli'de ilk aşı başhekim yardımcısına yapıldı

Çin'den gelen Covid-19 aşısı tüm Türkiye genelinde öncelikli olarak sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlanırken, Manisa'nın Salihli ilçesinde ilk aşı Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Gülcan Çetinkol'a yapıldı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Çin'de üretilen korona virüs aşısına acil kullanım onayı vermesinin ardından aşılar, ilk olarak sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı. İlk aşamada Salihli'ye bine yakın korona virüs aşısı gelirken, ilçede ilk aşı ise Salihli Devlet Hastanesi'nde yapıldı. Korona aşısı Salihli'de ilk aşı randevusu oluşturan Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Gülcan Çetinkol'a yapıldı. Çetinkol'a korona aşısını hemşire Özlem Uyar Kuzucu tarafından yapıldı.

Salihli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Gökhan Gürsoy, aşı polikliniklerinde yoğunluk yaşanmaması için aşılamaların randevu esaslı olarak gerçekleştirileceğini söyledi. İlk etapta sağlık çalışanları, eczane çalışanları ve 65 yaş üstü vatandaşlara aşı uygulanacağını belirten Başhekim Gürsoy, iki doz şeklinde uygulanacak aşılamanın ikinci dozunun ise 28 gün sonra yapılacağını sözlerine ekledi.