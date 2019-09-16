Salihli'de İlköğretim Haftası kutlandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde İlk Öğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

İlköğretim Haftası, Manisa'nın Salihli ilçesindeki Beşylül İlkokulu'nda düzenlenen törenle kutlandı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan törenler, Beşeylül İlkokulu'nda devam etti. Törende konuşan Beşeylül İlköğretim Okulu Müdürü Ahmet Sarp yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

Yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla heyecanlı olduklarını belirten İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Yıldıray Demirtaş, “Uzun bir tatilin ardından yeni eğitim öğretim yılına huzur ve güven içinde girmenin heyecanı, tatlı telaşı ve mutluluğu içindeyiz. Bu öğretim yılına 129 okulda 2 bin 364 eğitim personeliyle, 1489 derslikte 29 bin 599 öğrenciyi çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler olarak yetiştirmeye çalışacağız. Ailemizden sonra hayatımıza yön veren en önemli basamaklardan biri de hiç kuşkusuz okul hayatımızdır” dedi.

Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ise “Ülkemizin ulusalar arası alanda daha da güçlü bir şekilde temsil edilmesi hiç kuşkusuz iyi yetişmiş insan gücüne bağlıdır. Buda geleceğimizin teminatı, göz bebeğimiz çocuklarımızın nitelikli bir eğitim almasıyla mümkündür. Eğitim ve öğretimdeki en önemli hedefimiz, çocuklarımızı çağın gerektirdiği bilimsel ve teknolojik donanımların yanında milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerle bezenmiş bireyler olarak yetiştirmektir. Devletimizin ve milletimizin geleceğini, insanlarımızın mutlu ve refah içerisinde yaşamalarını temin etmenin yolu da buradan geçmektedir. İçinde bulunduğumuz bilgi ve teknoloji çağında dünyayı takip edebilmek bu rekabette geri kalmamak ülkemizin varlığını hissettirebilmek için eğitimi, hayatımızın en önemli hususlarından biri olarak görüyoruz ve görmek zorundayız” dedi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılı, sevgili öğrencilerimize, değerli öğretmenlerimize, fedakar velilerimize, Salihli'mize ve ülkemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

İlköğretim Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Beşeylül İlkokulu öğrencileri tarafından şiirler okunarak halk oyunları, zeybek ve modern dans gösterileri sunuldu.

Törene Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Yıldıray Demirtaş, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Müftüsü Adem Karakelebek, Şube Müdürleri, Salihli Denetimli Serbestlik Müdürü Abdullah Yılmaz, Okul müdürleri, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.