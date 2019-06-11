Salihli'de işçi ve biçerdöver fiyatları belirlendi

Manisa'nın Salihli ilçesinde tarım işinde çalışacak olan işçi yevmiyeleri ve biçerdöver biçim fiyatları belirlendi. İşçilere günlük 60 lira ödeme yapılması kararlaştırılırken, dayıbaşı ücreti ise 6 lira olarak belirlendi.

Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, Ege Bölgesinin en önemli ovalarından Salihli Ovası'nda 2019 yılı çalışma mevsiminin başlaması nedeniyle, tarım işçilerinin bir günlük işçi yevmiyesinin 60 lira olduğunu, kişi başı dayıbaşı ücretinin ise 6 lira olarak belirlendiğini söyledi.

Biçerdöver biçme fiyatı 28 lira

Arpa ve buğdayda hasat döneminin başlamasının ardından, Salihli'deki biçerdöver ücretlerinin de belirlendiğini ifade eden Yalvaç, “Biçerdöver fiyatı sulu tarımın yapıldığı alanda dönüm başı 28 lira belirlenirken, susuz tarımın yapıldığı alanda ise dönüm başı 23 lira olarak belirlendi” dedi.

Yalvaç, sapların balya yapma ücreti olarak 25 kilogramlık balyaların bir balyasının 2,60 liraya yapılmasına karar verildiğini sözlerine ekledi.