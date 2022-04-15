İhlas Haber Ajansı

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Salihli'de kaçak alkol operasyonu

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Adala Mahallesi’nde jandarma tarafından toplam 21 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Adala Mahallesi'nde jandarma tarafından toplam 21 litre kaçak alkol ele geçirildi.


Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adala Mahallesi'nde M.Ö'nün (34), kaçak alkol sattığı bilgisi üzerine M.Ö. isimli şahsın kullandığı otomobil ve ikametinde arama yaptı.


Aramada, toplam 21 litre kaçak votka, kaçak viski ve kaçak rakı ele geçirildi. Jandarma olayla ilgili olarak tahkikat başlattı.

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