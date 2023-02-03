Salihli'de kamu personeline turizm eğitimi

Manisa'da Salihli Belediyesi tarafından ilçedeki resmi kurumlarda görev yapan kamu personeline, ilçenin tarihi, kültürel, doğal ve turistik değerlerinin tanıtıldığı bir eğitim semineri düzenledi.

Salihli Belediyesi, ilçenin kültürel değerlerinin tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Seminer Salonunda düzenlenen eğitim, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görev yapan mimar ve aynı zamanda Kula-Salihli Jeoparkı Alan Kılavuzu Aslı Peynircioğlu Akce tarafından teorik ve yerinde inceleme olarak iki bölüm halinde katılımcılara verildi. Seminerin açılışında konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Türkiye'nin ve Türk Cumhuriyetleri'nin ilk ve tek UNESCO Global Jeoparkı olan KulaSalihli Jeoparkının sınırları içinde bulunan, ilçenin tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin tanınması ve tanıtılmasının çok önemli olduğunu belirterek, “Tarihte ilk altın paranın basıldığı ve kullanıldığı Sart Antik Şehrini, Anadolu Piramitleri olarak da anılan Bintepeler Tümülüslerini, şifa kaynağı Kurşunlu ve Çamur Kaplıcalarını, Adala Kanyonunu, Sindel Mahallesi fosil ayak izlerini ve Kanlıkaya Mağarasını, Kent Müzesini sınırları içinde barındıran, marka tescilli Salihli Kirazı ve odun köfte gibi lezzetlerin tanınması ve tanıtılması amacıyla düzenlediğimiz eğitime katılımınızdan dolayı teşekkür ederiz” dedi.

Program sonunda personellere katılım belgeleri Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz ve Mahmut Süreyya Karaoğlu tarafından verildi.