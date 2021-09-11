Salihli'de kantinler denetlendi

Manisa'nın Salihli ilçesinde yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de okullardaki kantinleri denetledi.

Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrencilerin güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için okul kantinlerine denetim yaptı.

Denetimde hijyenik koşulların sağlanıp sağlanmadığı, yiyecek ve içeceklerin son kullanma tarihleri ve ürünler incelendi. Ekipler, korona virüs ile mücadelede öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda yiyecek ve içecek tüketmelerini sağlamak amacıyla denetimlerin yapıldığı ve süreceğini duyurdu.

Ekipler, işletmecilere uyarılarda bulunarak, kurallara uymamaları halinde cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, denetimlerin tüm okullardaki, kantin, çay ocağı ve yemekhanelerde devam edeceğini belirtti.