Salihli'de kar mücadelesi

7/24 görev başında olan ekipler yaşanabilecek olumsuzluklara da anında müdahale ediyor.

Yurt genelinde etkili olan kar yağışının Manisa'da hayatı olumsuz etkilememesi için Manisa Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Bu kapsamda Salihli ilçesinde kar yağışının etkili olduğu bölgelere hızla müdahale eden Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı karla mücadele ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir, “Salihli ilçemizde kar yağışının etkili olduğu bölgelerde ekiplerimiz 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın sorun yaşamaması için teyakkuz halindeyiz” dedi.