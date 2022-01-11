Salihli'de karma sergi açıldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde açılan “Gül Bahçesi Yağlı Boya, Tezhip ve Minyatür” sergisinde 35 sanatçıya ait 72 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Salihli Belediyesi ve Salihli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi işbirliğinde Salihli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında “Gül Bahçesi Yağlı Boya, Tezhip ve Minyatür” karma sergisi Zafer Keskiner Tiyatro Salonunda açıldı. Sanatçılar ve kursiyerler tarafından açılan sergide 35 sanatçıya ait 72 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Salihli Belediyesi Tezhip ve Minyatür Eğitmeni Yasemin Ademoğlu, sergiye eserleriyle katkı sunan sanatçılar ve kursiyerler ile açılışa katılan konuklara teşekkür etti.

Salihli Belediyesi olarak kültür ve sanata desteklerinin artarak devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda “Bu yıl, güzel şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutlayacağız. Belediyemiz öncülüğünde 100. Kurtuluş yılımıza özel etkinlikler düzenliyoruz. Bunlardan birisi de muhteşem eserlerden oluşan “Gül Bahçesi Yağlı Boya, Tezhip ve Minyatür” adlı karma sergisidir. Eserleri hazırlayan Belediyemiz Tezhip ve Minyatür Eğitmeni Yasemin Ademoğlu ve kursiyerleri ile İzmir Sanat Grubu sanatçılarına teşekkür eder, sergimizin hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Açılışta Şair Leyla Işık'ın şiir, Salihli Belediyesi Ney-Kaval Eğitmeni Yalçın Kutkaya'nın ney dinletisi sunuldu. Karma sergiye katılan ünlü Kaligrafi sanatçısı Ufuk Alkan ve Şair Leyla Işık, eserlerini Başkan Kayda'ya hediye etti. Başkan Kayda, sergilenen birbirinden güzel eserlerden dolayı Salihli Belediyesi Tezhip ve Minyatür Kursu kursiyerleri ile İzmir Sanat Grubu sanatçılarına çiçek verdi.

Sergi açılışına, Belediye Başkanı Zeki Kayda'nın yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, İlçe Müftüsü Adem Karakelebek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, siyasi parti başkanları, okul müdürleri, belediye meclis üyeleri ve daire müdürleri, kursiyerler ile sanatseverler katıldı.