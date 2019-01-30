Salihli'de Kaymakam Kılıç engelli dernekleriyle buluştu

Salihli Kaymakamı Levent Kılıç engelli dernekleriyle Polis Lokalinde düzenlenen kahvaltıda engellilerin yaşadıkları sorunları dinledi. Kahvaltıda ayrıca engellilerin Salihli caddelerinde sorunsuz bir şekilde gezebilmeleri için bilinçsiz park edilen araçlardan, engelliler için ayrılan otoparkların işgal edilmesinden, engelli rampaları önüne yapılan araç parkları yüzünden engelli vatandaşların zorlaşan yaşamları konuşuldu.

Salihli'de vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak çalışmalar yapacaklarını söyleyen Kılıç, "Her alanda örnek bir kent olmaya aday Salihlimizin, engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıran çağdaş bir kent olması yönünde atılması gereken adımları ve yaşanılan sorunları konuştuk. Vatandaşlarımızın biraz daha duyarlı olması halinde engelli vatandaşlarımızın günlük yaşamlarında büyük farklar olabileceği üzerinde durduk. Bu tür programlarımız devam edecek. Bu programda koordinatör olan kuruluşumuz Salihli Sosyal Hizmet Merkezine teşekkür ediyorum. Bütün ilçe yetkililerimizle birlikte sizin sorunlarınızı dinledik. Engellilik alanında yaşanan sorunları çözmek için toplumun bütün dinamiklerinin birlikte hareket etmesi gerekir. Bugün derneklerimiz, ilçe yöneticilerimiz, kurumlarımız bu birlikteliği sergiledik. Umuyorum Salihli için bu birliktelik artarak devam eder. Hepinize sağlıklı ve hayırlı bir gün diliyorum” dedi.

Kaymakam Kılıç, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, 'Geleneksel El Sanatları' kategorisinde Devlet Sanatçısı unvanına layık görülen bedensel engelli Aysel Caferoğlu, Selami Tatlıcı ve Aysel Yavuz'u tebrik etti.

Kahvaltı programında Kaymakam Levent Kılıç'ın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Nilhan Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, Salihli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Mustafa Torun, Devlet Hastanesi Başhekimi Gökhan Gürsoy,ilçede faaliyet gösteren ENAD ve Tüm Engelliler Derneği, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile engelli sanatçılar katıldı.