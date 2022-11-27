Salihli'de kazanan Aliağa FK oldu

Grup 9.hafta maçında Salihli Belediyespor, sahasında konuk ettiği İzmir ekiplerinden Aliağaspor FK'ya 2-0 yenildi.

BAL 10. Grup'ta Manisa'yı temsil eden 4 ekipten birisi olan Salihli Belediyespor, ligin 9.haftasında İzmir ekiplerinden Aliağaspor FK'ya konuk etti. İsmail Doğan Erdinç Stadı'nda oynanan Metin Ataş, Fatih Özbek, Arzu Görgün hakem üçlüsünün yönettiği maçtan 2-0 galibiyetle ayrılan taraf konuk ekip Aliağa FK oldu. Karşılaşmada Aliağa FK'ya galibiyete taşıyan golleri ise Bahri ve penaltıdan Muhammet Ali attı.

Aliağa FK aldığı bu galibiyetle ile grupta puanını 18'e çıkarırken, Salihli Belediyespor ise 4 puanda kaldı.

Salihli Belediyespor, önümüzdeki hafta deplasmanda Uşak ekiplerinden Budaklar Gençlik Spor Kulübü'nün konuğu olacak.