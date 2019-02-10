Salihli'de kazanan çıkmadı, puanlar paylaşıldı

Grup 17. hafta müsabakasında Salihli Belediyespor sahasında Gülbahçespor ile golsüz berabere kaldı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta 17. hafta müsabakasında Salihli Belediyespor, Ramiz Turan Stadı'nda Bursa ekibi Gülbahçespor'u misafir etti. Emre Can Tatlıyer, Adil Yalçındağ ve Eren Şahin hakem üçlüsü görev yaptığı ve ev sahibi Salihli Belediyespor'un daha üstün olduğu maçta 90 dakika boyunca gol sesi çıkmadı ve maç başladığı gibi 0-0 eşitlikle sona erdi.

Yeşil-beyazlı ekip, ilk yarıda Muhammet, ikinci yarıda ise Güney'in ayağından yüzde yüzlük pozisyondan yaralanamadı. Bu sonuçla Salihli Belediyespor puanını 19'a yükseltirken, Gülbahçespor ise puanını 32'ye yükseltti.

Salihli Belediyespor önümüzdeki hafta Manisa derbisinde lider Somaspor'un konuğu olacak.

Grupta 17. haftada şu sonuçlar alındı: Burhaniye Belediyespor 1 - Urganlıspor 0, Yıldırım Belediyespor 2 - Altınova Belediyespor 0, Çiğli Belediyespor 1 - Ödemişspor 1, Salihli Belediyespor 0 - Gülbahçespor 0, Yalova Kadıköy 2 - Somaspor 0, İzmirspor 2 - Ayvalıkgücü Belediyespor 1,