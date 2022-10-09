Salihli'de kazanan Saruhanlı oldu

Grupta ligin 2. haftasında Salihli Belediyespor sahasında konuk ettiği Saruhanlı Belediyespor Futbol Kulübüne 3-0 yenildi.

BAL 10. Grupta sezona Manisa Sanayi Yıldızspor mağlubiyeti ile başlayan antrenörler Murat Karaman ve Üsttürk yönetimindeki Salihli Belediyespor, ligin 2. haftasında Saruhanlı Belediyespor Futbol Kulübünü İsmail Doğan Erdinç Stadı'nda konuk etti Umut Tokmak, Halime Uzungündeş, Batuhan Aykut hakem üçlüsünün yönettiği maçta sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan taraf konuk ekip Saruhanlı oldu. Saruhanlı Belediyespor Futbol Kulübü'nü galibiyete taşıyan golleri ise 7. dakikakada Ümit, 27. dakikada Mert ve 72. dakikada Ahmet attı.

Bu galibiyetle Saruhanlı Belediyespor Futbol Kulübü puanını 6'ya çıkarırken, Salihli Belediyespor ise puanla tanışamadı.

Öte yandan Salihli Belediyespor önümüzdeki hafta deplasmanda Özçamdibispor'un konuğu olacak.