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Salihli'de kış konseri büyüledi

Salihli Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu’nun hazırladığı Kış Konseri, Türk Sanat Müziğine gönül veren Salihlililere muhteşem bir akşam yaşattı.

Salihli Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'nun hazırladığı Kış Konseri, Türk Sanat Müziğine gönül veren Salihlililere muhteşem bir akşam yaşattı.


Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Şehir Tiyatrosunda seyircilerle buluşan Türk Sanat Müziği Korosu konserine, Kaymakam Levent Kılıç, Salihli Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu ve Ali Rıza Ünveren, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz Belediye Daire Müdürleri, Belediye personeli ile Salihlililer katıldı.


Şef Salih Kandaş yönetiminde sahne alan Salihli Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, iki bölüm halinde gerçekleştirilen konserde, ünlü bestekarların hazırladığı eserlerden oluşan ve Türk Sanat Müziği'nin klasikleri arasına giren unutulmaz şarkıları seslendirdi. Sanat dolu bir gecenin yaşandığı Kış Konserinde, Türk Sanat Müziği Korosu ile Solistlerin seslendirdiği birbirinden güzel 27 esere salonu dolduran izleyiciler de eşlik etti.


Konser sonunda Kaymakam Kılıç, Koro Şefi Salih Kandaş'ı ve koristleri tebrik ederek çiçek takdim etti.

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