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Salihli'de kış konseri

Manisa’nın Salihli ilçesinde Türk Müziği Derneğinin Şef Muammer Kırdar yönetiminde gerçekleştirdiği kış konseri müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde Türk Müziği Derneğinin Şef Muammer Kırdar yönetiminde gerçekleştirdiği kış konseri müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı.


Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Tiyatro Salonunda gerçekleştirilen konsere çok sayıda sanatseverler katılırken, konserde koro ve koristler Türk Sanat Müziğinin seçkin eserlerini seslendirdi. Kış konserine katılan Ses Sanatçısı Arife Soydemir, seslendirdiği birbirinden güzel Türk Sanat Müziği eserleri salonu dolduran dinleyicilerden büyük beğeni aldı.


Konser sonrası ses sanatçısı Soydemir'e çiçek takdim eden Şef Kırdar, konsere gelen tüm misafirlere teşekkür etti.

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