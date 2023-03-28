Salihli'de 'Kitap kurtları' ödüllendirildi

Manisa'nın Salihli ilçesindeki kütüphaneden en çok kitap alıp okuyan öğrenciler ve vatandaşlar, İlçe Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam tarafından ödüllendirildi.

Salihli'de Kütüphane Haftası çerçevesinde ‘Kütüphane iyileştirir' etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte, halk kütüphanesinden en çok kitap alıp okuyanlara ödül verildi. Okul öncesi kategorisinde Yiğit Kemal Bayraktar, ilköğretim kategorisinde Zürra Türk, genç kategorisinde Sabahat Merve Koca, Yetişkin kategorisinde Beyhan Filiz ve 65 yaş üstü kategorisinde Mehmet Şal, ödüllerini Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam'ın elinden aldı.

Kitap okumanın önemine değinen Kaymakam Sağlam ''İnsanlarımıza okuma alışkanlığını kazandırmak, kitap sevgisini artırmak ve kütüphanelerin gelişmesi için Kütüphaneler Haftasını kutlamaktayız. Kütüphaneler, insanlığın bilgi birikiminin muhafaza edildiği ve gelecek nesillere aktarıldığı kültür evleridir. Böyle bir günde bir araya gelmemize vesile olan, bu programı hazırlayan ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum'' dedi.