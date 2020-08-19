Salihli'de korona virüs denetimleri aralıksız sürüyor

İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında tüm yurtta eş zamanlı olarak başlattığı denetimlere Manisa'nın Salihli ilçesinde de aralıksız devam ediliyor.

Tüm il ve ilçelerde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uygulamada, polis ve zabıtadan oluşan ekipler, pazaryeri, iş yerleri, fırınlar, marketler ile açık alanlarda bulunan vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında denetleyerek kontrollü sosyal hayat döneminde uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirdi. Kontrollü sosyal hayat döneminin başlamasıyla birlikte salgınla mücadele kapsamında uyulması zorunlu olan kurallar ve alınması gereken önlemlerle ilgili Covid-19 denetimlerinin düzenli bir şekilde devam edeceği bildirildi.

Salihli'de yapılan denetime, Salihli Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz ve Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Sezgin Güleç, Zabıta Müdürü Mustafa Yıldırım ile Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı Rıfat Yavaş katıldı.