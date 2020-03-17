İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Salihli'de koronavirüs tedbirleri arttırıldı

Salihli Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı ilçe genelinde yürüttüğü ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.


Şehir merkezinde bulunan kamusal alanlar, parklar, spor salonları, toplu ulaşım araçları ve dolmuş durakları, otogar ve tüm sosyal alanların dezenfekte işlemini tamamlayan Salihli Belediyesi, ilaçlama çalışmalarını camiler ve okullarda sürdürdü. Salihli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarının ise hız kesmeden devam edeceği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.